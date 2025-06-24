Пілот Ferrari Шарль Леклер висловився про прихід Льюїса Хемілтона до команди. Слова монегаска наводить f1analytic.com:

Я многого ожидал от перехода Хэмилтона в Ferrari. Ведь от такого успешного гонщика ожидаешь как очень высокой скорости, так и каких-то особых приемов с точки зрения пилотирования. Так и вышло. Например, я был очень удивлен тем, как Льюис работает на торможениях. Его поздние торможения действительно впечатляют. Мне всегда во время карьеры удавались поздние торможения по сравнению с моими напарниками, такой особенности пилотирования я не наблюдал у своих напарников. Но Льюис в этом вопросе находится на ступень выше.

Это меня удивило. В другом меня поразило то, какой дисциплины придерживается Льюис в работе. Это то, в чем я буду брать с него пример. Все мы имеем свои интересы, свою страсть к чему-то, имеем какие-то проекты вне Формулы-1, однако для всех нас главное – оставаться сосредоточенными на гонках. И подход Льюиса к этому впечатляет.