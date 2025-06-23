Денис Седашов

Руководитель Mercedes Тото Вольфф прокомментировал непростой старт Льюиса Хэмилтона в составе Ferrari после перехода из немецкой команды в конце сезона-2024.

В беседе с Motorsport Week со ссылкой на Bloomberg Hot Pursuit, Вольфф отметил, что адаптация к новым условиям требует времени.

Думаю, каждому нужен период привыкания. Другая машина, другой подход к управлению, новая команда инженеров, с которой нужно научиться работать. Это полностью итальянская команда. А он — британец, который как будто прыгнул туда с парашютом. Это требует времени. Тото Вольфф

По его мнению, трудности Льюиса — естественная часть процесса адаптации к новой гоночной культуре и среде.

Хэмилтон: «Главное — создать машину, способную побеждать в следующем сезоне».