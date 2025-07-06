Денис Седашев

Семикратный чемпион мира по Формуле-1 и пилот Ferrari Льюис Хэмилтон впервые с 2013 года не попал в тройку призеров на Гран-при Великобритании.

Начиная с 2014 года, Хэмилтон стабильно поднимался на подиум в Сильверстоуне: одержал восемь побед, дважды финишировал третьим и один раз — вторым. Кроме того, в 2020 году он также занял второе место на Гран-при 70-летия Формулы-1, который проходил на этой же трассе.

Норрис одержал победу на домашнем Гран-при Великобритании.