Хюлькенберг завоевал первый подиум в карьере
Это произошло на его 239-м Гран-при
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Немецкий пилот команды Kick Sauber Нико Хюлькенберг завоевал первый подиум в карьере на этапе Формулы-1.
На Гран-при Великобритании-2025 он финишировал третьим, став настоящей сенсацией воскресной гонки.
Этот Гран-при стал для 36-летнего Хюлькенберга уже 239-м в «королевских гонках».
Напомним, победу на трассе в Сильверстоуне одержал Ландо Норрис из McLaren, а вторым финишировал его напарник и лидер общего зачета сезона — австралиец Оскар Пиастри.