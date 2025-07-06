Норрис одержал победу на домашнем Гран-при Великобритании
Второй - Пиастри, а третий - Хюлькенберг
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Пилот команды McLaren Ландо Норрис выиграл Гран-при Великобритании.
Второе место занял австралиец Оскар Пиастри, лидер общего зачета и напарник победителя. Третьим финишировал немецкий пилот команды Kick Sauber — Нико Хюлькенберг. Для немца этот подиум стал первым в карьере.
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон (Ferrari) завершил гонку на четвертом месте. Действующий чемпион мира и четырёхкратный обладатель титула — Макс Ферстаппен из Red Bull — приехал пятым.
Ферстаппен – самый быстрый в квалификации Гран-при Великобритании.