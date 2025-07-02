Денис Седашов

Команда, которая захочет выкупить контракт нидерландского пилота Макса Ферстаппена у Red Bull, должна будет заплатить австрийскому коллективу приблизительно 136 миллионов долларов США. Об этом сообщает Sky Sports.

Действующий контракт Ферстаппена с Red Bull действует до 2028 года. В то же время, по информации СМИ, в соглашении есть особый пункт, который позволяет гонщику досрочно покинуть команду.

Согласно условиям, Макс может покинуть Red Bull уже после завершения текущего сезона, если до летнего перерыва Формулы-1, после Гран-при Венгрии 3 августа, не будет входить в топ-4 общего зачета пилотов.

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