Консультант Red Bull Хельмут Марко высказался о будущем Макса Ферстаппена в Ф-1 на фоне слухов о переходе чемпиона в Mercedes. Слова австрийца приводит f1analytic.com:

Макс останется в Red Bull в следующем году. Откуда тогда такие слухи о Mercedes?

Тото Вольфф хочет побеждать. И он очень хорошо знает, что шансов будет больше, если у него будет Ферстаппен. Но Макс останется в Red Bull на следующий год.