Владимир Кириченко

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен лично инициировал разговор с руководителем Mercedes Тото Вольфом о возможном переходе в команду, а не наоборот. Об этом сообщает The Race.

Ферстаппен сейчас занимает третью позицию в общем зачете пилотов, имея в активе 155 очков. Red Bull располагается на четвертом месте в Кубке конструкторов. На счету гоночного коллектива из Австрии 162 балла.

Ранее издание Sky Sport Italia сообщало, что Ферстаппен якобы согласился на переход в немецкую команду. Кроме того, портал добавил, кого нидерландец заменит в Mercedes, если всё же перейдёт туда.

Напомним, советник Red Bull Хельмут Марко заявил, что Ферстаппен останется в команде на следующий сезон.