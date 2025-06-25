Пилот McLaren Ландо Норрис высказался о взаимоотношениях с товарищем по команде Оскаром Пиастри на фоне борьбы гонщиков за чемпионство. Слова британца приводит f1analytic.com:

Я думаю, мы очень хорошо работаем как товарищи по команде. И, на мой взгляд, мы очень помогаем коллективу. Было много примеров, когда дела шли не так гладко, как раньше, и команды шли по нисходящей спирали. Мы, как коллектив, хотим этого избежать, это наш приоритет. Но это трудно предсказать.

Я всегда ладил с партнёрами по команде, потому что это то, что я всегда хотел делать. Конечно, это даже не вопрос – я хочу победить их и сделаю всё, что в моих силах, чтобы победить того, против кого я выступаю, и это касается моего партнёра по команде. Но это не означает, что если кто-то пошутил, то мы не можем смеяться вместе. Сейчас мы ладим, но будут и более сложные моменты. Нет смысла пытаться угадать, какими они будут.