Норрис о триумфе в Сильверстоуне: «Именно об этом я мечтал»
Пилот McLaren назвал поддержку трибун ключевым фактором успеха
26 минут назад
Пилот McLaren Ландо Норрис в интервью после гонки эмоционально прокомментировал свою первую победу на Гран-при Великобритании.
Это невероятно! Именно о таком я мечтал. Это все, чего я хотел, кроме, конечно, титула чемпиона мира. Очень горжусь этой победой. Именно здесь для меня все началось, и я счастлив, что получил свой шанс.
По словам британца, поддержка родных трибун сыграла важную роль в сложной, но запоминающейся гонке:
Самое главное — не испортить всё. Это правило номер один. На последних кругах я даже позволил себе взглянуть на трибуны, чтобы насладиться моментом. Возможно, такого больше не повторится — хотя я очень на это надеюсь. Но такие мгновения остаются с тобой навсегда.
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