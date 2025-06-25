Перес объяснил, почему Red Bull больше не доминирует в Формуле-1
Команду покинули ведущие инженеры
около 1 часа назад
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Мексиканский пилот Серхио Перес в интервью на YouTube-канале BLCK MNKY TV прокомментировал трудности, с которыми, по его мнению, сейчас сталкивается команда Red Bull — его бывший коллектив в Формуле-1.
Мы никогда не доминировали так, как это делал Mercedes, имея преимущество в двигателях. Но у нас была отличная команда. Однако после того, как ушел Эдриан Ньюи, проблем стало значительно больше. Именно тогда, на мой взгляд, и начался спад. Потом еще и Джонатан Уитли покинул команду — он был очень важной частью гоночного состава.
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