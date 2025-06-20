Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер высказался о чемпионской гонке Макса Ферстаппена в сезоне-2025. Слова функционера приводит f1analytic.com:

Впереди еще долгий путь. Мы даже не на полпути (до завоевания чемпионства). У нас был хороший уикенд в Барселоне. А несколько Гран-при назад мы одержали победу в Имоле. И, как показала гонка в Канаде, может случиться всё, что угодно.

Нужно просто держаться. Это длинный чемпионат. Мы не сдадимся, будем бороться до конца. Если кто и сможет стать чемпионом, то это, безусловно, Макс.