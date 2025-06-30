Пилот McLaren Оскар Пиастри высказался о борьбе на трассе с товарищем по команде Ландо Норрисом. Австралийца цитирует f1analytic.com:

До Канады мы обсудили, что битва на трассе возможна и хорошо справились с последствиями. Инцидент в Канаде не стал поводом для серьезных обсуждений или принятия важных решений. Ландо признал свою ошибку и сразу же за нее извинился. Честная борьба – это все, о чем мы просим. Бороться не только за титул, но и на каждой трассе.

Мы знали, что в этом году, вероятно, между мной и Ландо будет борьба за чемпионство и что будет поставлено на карту. Мы с Ландо хотим получить не только одну возможность выиграть чемпионат в этом году, мы хотим гораздо большего. Мы хотим добиться успеха на долгие годы, и сплочение команды – это простой способ достичь этого.