Олег Шумейко

Лидер чемпионата Формулы-1 Оскар Пиастри высказался о победе на Гран-При Бельгии. Слова пилота McLaren приводит gpblog.com:

Чувствовал себя очень оживленно. Я знал, что первый круг, вероятно, будет моим лучшим шансом выиграть гонку, и я хорошо вышел из первого поворота, и этого было достаточно.

Остальную часть гонки мы провели очень хорошо, немного поборовшись в конце. Возможно, Medium резина была не лучшей в течение последних пяти или шести кругов, но мы в основном контролировали ситуацию, чего я и хотел.

Я был довольно разочарован собой после вчерашнего дня, но оказывается, что стартовать вторым в Спа не так уж плохо.

О Гран-При Венгрии:

Будет захватывающе вернуться. Это трасса, которая мне нравится, и место моей первой победы в прошлом году, поэтому я с нетерпением жду возвращения, и надеюсь, мы сможем продолжить, потому что темп был невероятно сильным.

Напомним, что на Спа-Франкоршамп McLaren сделал дубль.