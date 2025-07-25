Денис Седашев

Пилот команды McLaren Оскар Пиастри прокомментировал свою победу в спринт-квалификации Гран-при Бельгии. Австралиец признался, что чувствовал себя максимально уверенно за рулем и поблагодарил команду за отличную подготовку болида. Слова приводит Sky Sports.

Круг вышел очень хорошим. Во втором сегменте меня немного испугало удаление времени, но в целом машина была замечательной весь день. Оскар Пиастри

Он также признался, что трасса в Спа является его любимой в этом сезоне, и это могло дать ему дополнительное преимущество.

Это моя самая любимая трасса в этом году. Возможно, она дала мне несколько дополнительных десятых. Машина отлично управлялась с первого же круга, и я чувствовал уверенность. Оскар Пиастри

По словам Пиастри, последние этапы были хорошими с точки зрения скорости, но не всегда складывались удачно по результатам, поэтому эта победа стала особенно приятной.

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