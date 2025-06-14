Пилот Williams Карлос Сайнс высказался о адаптации Льюиса Хэмилтона в Ferrari. Слова испанца приводит f1analytic.com:

Я понимаю его трудности, потому что знаю, насколько сложно адаптироваться. Раньше об этом почти не говорили, все ждали, что ты будешь на уровне уже к третьему Гран-При. Я помню свой опыт с Даниэлем Риккардо и свои собственные переходы. Всегда требуется время на адаптацию. Раньше многие считали это оправданием, но сейчас стало более понятно, ведь нечто подобное случилось с семикратным чемпионом мира.

Главное – адаптироваться. Может быть трудный период в пять-шесть месяцев, но если ты адаптируешься, то покажешь, на что способен. Мне всегда везло и удавалось адаптироваться к новым командам.