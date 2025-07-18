Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о ситуации Макса Ферстаппена в Red Bull. Слова немца приводит f1analytic.com:

Макс любит команду, потому что знает: всего, чего он достиг, он достиг именно здесь. И эту возможность ему предоставил бывший владелец Red Bull Дитрих Матешиц. Макс хотел бы остаться. Но если посмотреть на команду сейчас: за последнее время ушло много хороших людей, а спортивные результаты очень плохие.

Поэтому, чтобы это изменить, думаю, понадобится как минимум три года. И я не уверен, что Макс будет таким терпеливым. Итак, если хотите знать мое мнение, думаю, сам Макс хотел бы остаться, но его уход частично обусловлен решениями руководства.