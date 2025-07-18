Шумахер: «Red Bull потребуется три года, чтобы изменить ситуацию. Будет ли Ферстаппен таким терпеливым?»
Ральф считает, что решения руководства провоцируют Макса уйти из команды
около 1 часа назад
Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о ситуации Макса Ферстаппена в Red Bull. Слова немца приводит f1analytic.com:
Макс любит команду, потому что знает: всего, чего он достиг, он достиг именно здесь. И эту возможность ему предоставил бывший владелец Red Bull Дитрих Матешиц. Макс хотел бы остаться. Но если посмотреть на команду сейчас: за последнее время ушло много хороших людей, а спортивные результаты очень плохие.
Поэтому, чтобы это изменить, думаю, понадобится как минимум три года. И я не уверен, что Макс будет таким терпеливым. Итак, если хотите знать мое мнение, думаю, сам Макс хотел бы остаться, но его уход частично обусловлен решениями руководства.
Напомним, что увольнение Кристиана Хорнера может обойтись «красным быкам» в 100 миллионов долларов.
Поделиться