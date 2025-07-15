Олег Шумейко

Увольнение Кристиана Хорнера с поста руководителя команды Формулы-1 может дорого обойтись Red Bull.

Из-за разрыва контракта с британцем «красные быки» могут заплатить около 89 миллионов долларов (66 миллионов фунтов стерлингов), сообщает Daily Mail. По информации источника, договоренность Хорнера с Red Bull была рассчитана до 2030 года, а за сезон босс формульного коллектива получал 16,3 миллиона долларов (12 миллионов фунтов стерлингов). Юристы Кристиана настаивают на полной выплате суммы по контракту, который был разорван.

Напомним, что лидер Red Bull может перейти в Mercedes.