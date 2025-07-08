Директор McLaren Зак Браун высказался о потенциальном варианте перехода Макса Ферстаппена в Mercedes. Слова функционера приводит f1analytic.com:

Это немного пугает. Думаю, Mercedes явно прогрессирует, а вот Red Bull явно сбился с пути. Макс при этом невероятный талант. Макс на Mercedes – это довольно серьезная конкуренция.

Я не могу быть еще более довольным составом наших пилотов. Я говорил с самого начала, что, на мой взгляд, у нас лучший состав пилотов в Формуле 1 – думаю, сидя здесь и сейчас, было бы трудно спорить, что это фактически статистически верно.

И из-за их характера и таланта, который они проявляют на трассе и за ее пределами, я бы не обменял наших двух гонщиков на каких-либо других пилотов на стартовой решетке.