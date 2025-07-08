Директор McLaren: «Переход Ферстаппена в Mercedes пугает»
Браун считает, что Red Bull сбился с пути
около 1 часа назад
Директор McLaren Зак Браун высказался о потенциальном варианте перехода Макса Ферстаппена в Mercedes. Слова функционера приводит f1analytic.com:
Это немного пугает. Думаю, Mercedes явно прогрессирует, а вот Red Bull явно сбился с пути. Макс при этом невероятный талант. Макс на Mercedes – это довольно серьезная конкуренция.
Я не могу быть еще более довольным составом наших пилотов. Я говорил с самого начала, что, на мой взгляд, у нас лучший состав пилотов в Формуле 1 – думаю, сидя здесь и сейчас, было бы трудно спорить, что это фактически статистически верно.
И из-за их характера и таланта, который они проявляют на трассе и за ее пределами, я бы не обменял наших двух гонщиков на каких-либо других пилотов на стартовой решетке.
Напомним, что Ландо Норрис выиграл Гран-При Великобритании.
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