Денис Седашов

Четырёхкратный чемпион Формулы-1, пилот Red Bull Макс Ферстаппен высказался о ошибке гонщика Mercedes Джорджа Расселла, которую тот допустил в борьбе с напарником Андреа Кими Антонелли во время Гран-при Лас-Вегаса.

По словам Ферстаппена, инцидент стал закономерным итогом выступлений британского пилота в текущем сезоне, а его предыдущие заявления вне трассы не соответствуют результатам. Слова приводит Viaplay.

На самом деле это не имело никакого отношения к Формуле-1. Но от некоторых действий я получил удовольствие. Особенно потому, что у одного человека в частности не было ни единого шанса. И он это заслужил. Он не мотивирует меня своими высказываниями, потому что вообще не дотягивает до моего уровня. Много разговоров рядом с трассой, а на самой трассе в этом сезоне для него это полный провал. Идеальная карма, вот это именно она. Макс Ферстаппен

Напомним, что Джордж Расселл потерял второе место в конце заезда из-за вылета в отбойник.

Ферстаппен выиграл Гран-при Лас-Вегаса. Норрис и Пиастри — на подиуме.