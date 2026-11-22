Незабитый пенальти Мбаппе и решающий гол Эспи. Реал дома победил Сельту
Единственный мяч в составе гостей забил Пабло Дуран
В матче 13-го тура чемпионата Испании мадридский Реал на своём поле победил Сельту.
Гости открыли счёт на старте встречи усилиями Пабло Дурана. Сливочные имели возможность быстро отыграться, но Килиан Мбаппе не реализовал пенальти, пробив выше ворот.
Во втором тайме подопечные Жозе Моуринью переломили ход поединка — сначала Джуд Беллингем восстановил равновесие, а в конце игры Карлос Эспи забил победный мяч.
Примера. 13-й тур
Реал Мадрид – Сельта – 2:1
Голы: Беллингем, 66, Эспи, 85 – Дуран, 6
На 39-й минуте Мбаппе (Реал) не реализовал пенальти
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Следующий матч мадридцы проведут 24 ноября в Лиге чемпионов против ПСВ, а 28 ноября в Ла Лиге примут Алавес. Сельта 26 ноября сыграет с Борнмутом в Лиге Европы, после чего 29 ноября встретится с Вильярреалом в чемпионате.
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