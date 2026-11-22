Ферстаппен выиграл Гран-при Лас-Вегаса. Норрис и Пиастри — на подиуме.
Джордж Расселл потерял второе место в конце заезда из-за вылета в отбойник
Голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу на 21-м этапе Гран-при Лас-Вегаса Формулы 1.
Четырехкратный чемпион Ф1 финишировал с минимальным отрывом от Ландо Норриса в 0.639 секунды. Тройку призеров замкнул еще один гонщик McLaren — Оскар Пиастри.
Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Гонка
Макс Ферстаппен (Red Bull) — 50 кругов
Ландо Норрис (McLaren) +0.639
Оскар Пиастри (McLaren) +1.529
Андреа Кими Антонелли (Mercedes) +2.574
Пьер Гасли (Alpine) +2.927
Франко Колапинто (Alpine) +7.955
Льюис Хэмилтон (Ferrari) +12.795
Карлос Сайнс (Williams) +12.938
Джордж Расселл (Mercedes) +13.192
Шарль Леклер (Ferrari) +17.554
Нико Хюлькенберг (Audi) +22.720
Габриэл Бортолето (Audi) +28.602
Оливер Берман (Haas) +28.843
Исак Хаджар (Red Bull) +36.488
Лиам Лоусон (Racing Bulls) +36.588
Рафаэл Камара (Haas) +47.814
Ланс Стролл (Aston Martin) +1:08.353
Валттери Боттас (Cadillac)+1:13.673
Фернандо Алонсо (Aston Martin) +1 круг
Арвід Ліндблад (Racing Bulls) — сход
Серхио Перес (Cadillac) — сход
Алекс Албон (Williams) — не стартовал
Гран-при Лас-Вегаса, квалификация: Антонелли выиграл поул, Расселл замкнул топ-3.
Промокод XSPORT на Подписку Кино+ТВ на 3 месяца действует скидка 35% до 31.12.2026
Поделиться