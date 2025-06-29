Агент Леброна Джеймса: «Сложно бороться за победы и планировать будущее»
Звезда Лейкерс покидает команду?
40 минут назад
Фото: Getty Images
Спортивный агент Рич Пол, основатель Klutch Sports Group, поделился мыслями о будущем своего клиента — Леброна Джеймса, 40-летнего форварда Лос-Анджелес Лейкерс.
Мы понимаем, как сложно одновременно бороться за победы сейчас и планировать будущее. Мы действительно хотим взвесить, что будет наилучшим вариантом для Леброна на этом этапе его жизни и карьеры. Он стремится провести каждый следующий сезон как можно продуктивнее. И в Лейкерс это понимают и полностью его поддерживают.
Ривз отклонил предложение Лейкерс на $89 млн.
Известно, что Леброн Джеймс останется в Лейкерс на сезон 2025/2026.
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