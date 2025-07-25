Олег Шумейко

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарас Багатскис высказался в интервью ФБУ о второй победе над Нидерландами в рамках подготовки к преквалификации ЧМ-2027.

Вторая игра и вторая победа сегодня. Какие эмоции по поводу этой игры?

Первое и самое важное в этой части подготовки к преквалификации, к нашим следующим играм – нужно сделать акцент на качестве игры. В атаке – качество, хорошие решения, не спешить. А в защите – сильная игра, последовательность и, скажем так, физическая мощь. Играть в физический баскетбол, агрессивный баскетбол.

Я хотел бы сказать, что я даже не ожидал, что сегодня мы сыграем неплохо. Было как на американских горках: около трех-четырех минут очень хорошая работа с терпением, с эмоциями, с исполнением. А потом за полторы минуты мы теряем все то, что делали ранее. А потом мы начинаем сначала.

Мы должны стабилизировать игру. И скажем, немного умнее играть, немного более физически подготовленными, немного больше контролировать эмоции. И все будет хорошо.

Сегодня команда сделала 28 результативных передач. Вчера – 20. Вы довольны этим моментом, тем, как команда двигает мяч?

И да, и нет. Потому что вчера, например, когда мы ужасно играли первые две четверти, было около трех или четырех результативных передач. И все время, конечно, мы пытаемся говорить, что надо играть как команда, играть вместе. И очень важно от игроков, как они читают ситуации, как мы принимаем решения.

Позади первая часть подготовки. Какой краткий итог можно сделать?

Больше не будет долгих тренировок, не будет тренировок дважды в день. Нам было очень, очень тяжело на первой неделе. Знаете, сейчас после этих двух игр игроки и тренеры также заслуживают на выходной завтра. А послезавтра мы начинаем одно из трех тренировок, что остались здесь, в Риге.

Далее мы перебираемся в Хорватию, где проведем следующие предсезонные игры. Возможно, в этих играх также будут какие-то другие игроки, кто-то примет участие. Но я не могу сказать больше, так как не знаю.

Напомним, что в августе «сине-желтые» сыграют с национальными командами Швейцарии и Словакии.