Украина во второй раз обыграла Нидерланды в контрольном матче перед квалификацией на ЧМ-2027
Сине-жёлтые выиграли первые три четверти
1 день назад
Фото: ФБУ
Национальная мужская сборная Украины по баскетболу одержала вторую подряд победу над командой Нидерландов в рамках подготовки к августовским матчам предквалификации чемпионата мира-2027.
В Риге подопечные Айнарса Багатскиса триумфировали со счетом — 85:81.
Сразу пятеро украинских игроков набрали 10 и более очков. Наиболее результативными стали Андрей Войнолович и Владимир Конев, которые записали на свой счет по 12 баллов.
Напомним, что сине-желтые в первом матче также одержали победу.