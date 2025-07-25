Владимир Кириченко

Главный тренер мужской сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис для пресс-службы ФБУ поделился эмоциями после победы в контрольном матче с командой Нидерландов (90:86).

Матчи с Нидерландами по решению тренерского штаба являются закрытыми. С чем связано такое решение?

«Это нормальный процесс. Зачем нам показывать то, что мы делаем. Например, мы только недавно узнали, что делают наши ближайшие соперники. Обычно есть информация друг о друге. А здесь все стараются скрываться, потому что летом у многих нет всех лучших игроков. И мы не исключение.

И пользуясь случаем, как я уже говорил, я снимаю шляпу перед теми игроками, которые здесь есть и работают все эти 10 тренировочных дней без поблажек».

Насколько вы довольны продемонстрированной игрой?

«Ни в коем случае. Я доволен счётом, но не игрой. Были две разные половины игры.

Мы начали игру ужасно, и Нидерланды «жили» за счёт наших потерь, наших решений в атаке, пользовались теми возможностями, которые мы им давали.

А потом во второй половине игры мы успокоились. Мы играли спокойнее, атаки начали доводить до логического завершения. Хочу сказать, что условный перелом в игру внёс Слава Кравцов, который имеет столько лет, сколько имеет, и тренируется, не жалея себя. И сейчас реально помог в игре.

Несмотря на то, что мы из-за перебора фолов потеряли лидеров Ковляра и Санона, но мы до конца были командой. Где-то я, где-то игроки принимали нестандартные решения, и это привело к тому, что в конце матча мы контролировали игру и довели дело, могу сказать, до логической победы».

Напомним, Багатскис поделился информацией по комплектованию команды на матчи преквалификации чемпионата мира-2027.