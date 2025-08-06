Бродский лаконично прокомментировал действия Михайлюка, Ленья и Скапи́нцева
Баскетболисты не захотели играть за сборную Украины
около 1 часа назад
Михаил Бродский / Фото: Дмитрий Евенко-ФБУ
Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский в Facebook отреагировал на отказ игроков из США приезжать в национальную сборную.
Ранее защитник "Юты" Святослав Михайлюк и центровые Алексей Лень и Дмитрий Скапинцев отказались приезжать в национальную сборную.
Бродский написал всего одно слово, которое характеризует действия игроков.
Стыд
Напомним, сборная Украины по баскетболу потеряла Пустового и Новицкого перед преквалификацией ЧМ-2027.
Расписание матчей сборной Украины в преквалификации чемпионата мира-2027.