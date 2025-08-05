Расписание матчей сборной Украины в предварительном отборе чемпионата мира-2027
«Сине-жёлтые» в группе встретятся со Словакией и Швейцарией
около 1 часа назад
Фото: FIBA
С 6 по 20 августа сборная Украины по баскетболу проведет матчи предквалификации чемпионата мира-2027. В группе A украинцы встретятся с национальными командами Швейцарии и Словакии.
Календарь игр «сине-желтых» в предквалификации ЧМ-2027:
6 августа, Швейцария — Украина, 20:00 по киевскому времени
9 августа, Украина — Словакия, 17:00 по киевскому времени
16 августа, Украина — Швейцария, 17:00 по киевскому времени
20 августа, Словакия — Украина, 19:00 по киевскому времени
Напомним, что легионеры из НБА не помогут сборной Украины.