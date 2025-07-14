Олег Гончар

Новичок Даллас Маверикс и первый номер драфта-2025 Купер Флегг больше не сыграет в Летней лиге-2025. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте DLLS Mavs.

По информации источника, клуб решил не задействовать 18-летнего форварда в дальнейших матчах турнира. Возможно, они не хотят, чтобы игрок получил травму.

В своей последней игре против Сан-Антонио Спёрс Флегг стал самым результативным, набрав 31 очко, 4 подбора и 1 передачу за 31 минуту. Несмотря на его вклад, Даллас потерпел поражение со счетом 69:76.

Это был второй матч Флегга за Маверикс в Летней лиге. Ранее он дебютировал против Лос-Анджелес Лейкерс (87:85), набрав 10 очков.

Напомним, ранее в Летней лиге НБА за Бостон дебютировал украинец Максим Шульга, который был выбран на драфте.

Также в Летней лиге сыграл более опытный украинец Дмитрий Скапинцев.