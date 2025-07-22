Олег Гончар

40-летний форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс перед тем, как активировать опцию игрока на 52,6 миллиона долларов в своём нынешнем клубе, рассматривал возможность перехода в Даллас Маверикс.

Об этом сообщил журналист The Athletic Джон Холлинджер.

По информации источника, в Далласе Джеймс мог бы воссоединиться со своими бывшими партнёрами по команде Энтони Дэвисом и Кайри Ирвингом, а также сыграть вместе с первым номером драфта-2025 Купером Флеггом. Это могло бы создать мощный состав для борьбы за чемпионский титул.

В прошлом сезоне Леброн демонстрировал высокий уровень игры, набирая в среднем 24,4 очка, 7,8 подбора и 8,2 передачи за матч.

Напомним, ранее стал известен клуб, который претендует на Леброна следующим летом.

Также Леброн и Лука Дончич ранее поддержали продажу Лейкерс.