Владимир Кириченко

Баскетбольный клуб Юта утвердил контракт украинского атакующего защитника Святослава Михайлюка на следующий сезон.

Юта гарантировала 3,68 миллиона долларов зарплаты Михайлюка, которая до этого была негарантированной. Святослав начнет свой второй сезон в составе Джаз – прошлым летом он подписал четырехлетнее соглашение.

Юта имела время до 30 июня, чтобы принять решение по контрактам Михайлюка и Джонни Джузенга. Выбор сделали в пользу украинца, тогда как Джузенг стал свободным агентом.

The Utah Jazz have guaranteed the $3.68 million non-guaranteed salary of Svi Mykhailiuk for the 2025-26 season, @hoopshype has learned. — Michael Scotto (@MikeAScotto) June 30, 2025

В прошлом сезоне Михайлюк сыграл 38 матчей за Юту, из них 13 – в стартовом составе, набирая в среднем 8,8 очка, 2,4 подбора и 2,0 передачи.

Следующий сезон станет для Михайлюка восьмым в НБА. С момента драфта 2018 года, где его выбрал Детройт, он играл в нескольких клубах лиги, а также стал чемпионом в составе Бостона.

Ранее сообщалось, что Михайлюк сменил игровой номер в Юте.