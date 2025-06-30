Медведенко оценил перспективы Шульги в НБА и сравнил украинца с экс-звездой Бостона
Чемпион считает, что разыгрывающий имеет шанс проявить себя в случае омоложения Селтикс
35 минут назад
Чемпион НБА в составе Лейкерс Станислав Медведенко в интервью sport-express.ua оценил перспективы Максима Шульги в НБА.
Станислав Юрьевич, как вы оцениваете игровые характеристики Максима?
У него хороший бросок, отличный шутер. Также довольно хорошо сложен в физическом плане, поэтому может превратиться во второй/третий номер (атакующий защитник, или легкий форвард) с классным броском.
Есть ли у него видимые минусы?
Для Бостона он хорошо подходит, потому что команда очень много бросает, а вот в сборной Шульгу пробовали разыгрывающим защитником. Это, мягко говоря, не его позиция.
Перед драфтом украинец играл за команду Ремз из Университета Содружества Виргинии. Какой это уровень в американском студенческом баскетболе?
Хорошая команда из средней части I дивизиона NCAA.
Бостон Селтикс – топовая франшиза, чемпионы 2024 года. О каких перспективах там можем говорить?
Все будет зависеть от направления Бостона. Возможно, клуб выберет курс на перестройку, а выглядит так, что они могут это сделать – уже «трейданули» Кристапса Порзингиса, Джру Холидея, а могут обменять еще и Джейлена Брауна или кого-то еще.
Если процесс перестройки произойдет, то у Шульги будет довольно неплохой шанс проявить себя. В текущем же составе на его позиции очень много игроков и может быть очень сложно. Вероятно, что при таком раскладе он и не будет в составе Бостона.
Вы уже сказали, что Макс может вырасти в хорошего шутера в НБА. А на кого он похож по манере игры?
Ранее в Бостоне (2017-2020) играл такой баскетболист, как Гордон Хэйворд. Вот если у Шульги все сложится и Бостон пойдет по пути омоложения, то он может вырасти в игрока такого уровня. Иначе – может быть сложный путь. Максим трудолюбивый парень, он это уже доказал, посмотрим.