Вице-президент по баскетбольным операциям Бостона Майк Заррен объяснил выбор Селтикс разыгрывающего Максима Шульги под 57-м пиком. Слова функционера приводит basket.com.ua:

Макс – физически крепкий парень, который умеет держать мяч и владеет хорошим броском. Очень жесткий игрок, который является победителем по характеру. Шульга был в Бостоне на преддрафтовой тренировке и поужинал с нашим игроком и своим бывшим партнером Юта Стейт Немиасом Кветой, после чего мы обратили на него внимание.

Шульга и другой выбранный во втором раунде игрок Амари Вильямс, вероятно, подпишут двусторонние контракты с Селтикс, но окончательного решения по данному вопросу пока что нет.