Главный тренер Юты Уилл Харди для KSL Sports поделился эмоциями после поражения от Далласа (114:116) в матче регулярного сезона НБА.

«Считаю, это была очень небрежная игра. На мой взгляд, наш командный уровень энергии – если не считать ту группу игроков в четвёртой четверти – был довольно низким. Это привело к большому количеству невынужденных потерь. Знаете, 23 потери, из которых они набрали 32 очка. Так побеждать очень трудно.

Считаю, что та группа игроков в четвёртой четверти сыграла просто блестяще. Конечно, Сви провел сильный вечер в плане бросков, но, как по мне, каждый другой в этой группе также сделал весомый вклад. И то, что они уцепились в игру и вернули нас в этот матч, многое говорит об их характере.

Нам нужно найти энергию на завтрашнюю игру, ведь матчи идут один за другим, и, знаете, я думаю, что для того чтобы показывать свой максимум, мы должны демонстрировать значительно более сильный боевой дух».