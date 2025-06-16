НБА планирует расширение за пределы США
Сильвер назвал 2 страны, которые могут получить команды в лиге
26 минут назад
Фото: Getty Images
Комиссионер НБА Адам Сильвер поделился планами по расширению лиги в будущем. Слова функционера приводит basket.com.ua:
У меня нет намерений дразнить людей этим вопросом. Этим летом мы серьезно его рассмотрим. Пока что не совсем понятно, насколько лига выиграет от добавления еще одного города из США. Впоследствии мы могли бы активизироваться в Канаде и в Мехико.
Отметим, что ранее основными кандидатами на получение франшизы в НБА назывались Лас-Вегас, Сиэтл и Мехико.
Напомним, что в финале НБА счет в серии Оклахома – Индиана в данный момент 2:2.
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