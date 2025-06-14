Оклахома сравняла счет в финальной серии плей-офф НБА против Пэйсерс
35 очков Гилджес-Александера помогли Тандер одержать победу в гостях
около 1 часа назад
Индиана – Оклахома-Сити / Фото - CNN
Сегодня, 14 июня, состоялся 4-й матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2024/25.
Оклахома сравняла счет в серии с Индианой благодаря выдающейся игре Гилджес-Александера в четвертой четверти.
НБА. Плей-офф. Финал. Четвертая игра
Индиана – Оклахома-Сити 104:111 (35:34, 25:23, 27:23, 17:31), счет в серии 2:2