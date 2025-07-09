Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис в интервью ФБУ высказался о расширенном составе команды на матчи преквалификации чемпионата мира-2027:

Начну с наших представителей Украины в НБА. Я доволен тем, что все игроки хотят выступать за сборную, но всегда есть нюансы – здоровье, контрактные обязательства. На данный момент ситуация такая, что Святослав Михайлюк присоединится к сборной Украины после завершения Летней лиги НБА. Также ожидаем после Летней лиги приезда Дмитрия Скапинцева.

Алексей Лень присоединится к сборной, если в ближайшее время подпишет контракт. Что касается Максима Шульги, я надеюсь, он также приедет сразу после выступлений за Бостон в Летней лиге. Максим очень хочет играть за сборную, но решение по нему полностью зависит от клуба.

Что касается других наших «американцев», нужно сказать об Александре Кобзистом. У него будет важная роль в Орегоне в следующем сезоне и его не отпускает университет, с которым он будет тренироваться все лето. Также есть нюанс по документам Новицкого, который сейчас находится в США. Но дай бог такое желание играть за сборную всем, как у Ростислава.

Мы разговаривали с Владимиром Геруном, пытались найти компромисс, но, к сожалению, его в этот раз в сборной не будет. В его ситуации сложились и семейные обстоятельства, и здоровье, и контракт тоже – всего понемногу.

Саша Ковляр присоединится чуть позже, так как у него поздно закончился сезон, он много играл и ему нужно немного больше времени на отдых. Артем Пустовой, скорее всего, до конца июля будет играть в Индонезии, поэтому его участие – под вопросом. С этого чемпионата уже вернулся Артем Ковалев, который также прибудет на сбор.

Отдельно я хотел бы отметить Вячеслава Кравцова. Мы все знаем, как и сколько он играл за сборную Украины, он легенда украинского баскетбола. Слава всегда готов приехать в сборную и сейчас тоже получил свой вызов в национальную команду.

Будут в составе несколько молодых игроков. Мне интересно, как они покажут себя на молодежном чемпионате Европы – речь о Сыпале и Кличке. Но есть еще несколько идей насчет этой сборной – пригласить других игроков из молодежной команды, чтобы они увидели, что такое главная сборная страны. Плюс эти ребята должны быть в хорошей физической форме после выступлений на чемпионате Европы U-20. Молодые игроки получат шанс сыграть.

Мы начнем работу в понедельник, 14 июля, пару дней втягиваемся в работу и потом уже нет времени ждать – начинаются контактные тренировки. Мы начнем тренироваться в одном составе, потом спустя пару дней приедут игроки из Европы, а также немного позже – игроки из США. Но 100-процентных гарантий по игрокам из-за океана нет, поэтому у нас такой широкий список.

Для меня, как для тренера, в таких условиях организовать весь процесс довольно нелегко, но качество и талант этих игроков говорит само за себя. За отведенные тренировки нам нужно будет найти игру и как можно лучше подготовиться к официальным матчам.