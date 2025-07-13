Президент по баскетбольным операциям Бостона Брэд Стивенс оценил Максима Шульгу после дебюта украинца за Селтикс в Летней лиге НБА. Слова функционера приводит basket.com.ua:

Больше всего меня поразило то, как Шульга справляется с давлением. Он не спешит. У парня, который играет в своем первом матче Летней лиги НБА, всегда есть волнение. Он выступает перед всеми людьми и хочет сделать себе имя. Кажется, Шульга даже не пытался совершить бросок до второй половины, верно? Поэтому он даже не думает о всех этих мелочах.

Он просто говорит: «Хорошо, я выведу нас в атаку. Я правильно прочитаю ситуацию. Я правильно сыграю и тогда все откроется». С другой стороны, если хочешь добиться успеха в этой лиге, нужно уметь выделяться, а умение оказывать давление и отдавать мяч – это очень важно, особенно для парня его размеров. Он немного больше, чем, вероятно, думают люди.