Еврокубок. «Прометей» – «Клуж», «Ховентуд» – «Рейер Венеция». Видео трансляция
«Прометей» прервал серию поражений в Еврокубке
Украинский клуб обыграл «Клуж»
Фото: euroleaguebasketball.net
«Прометей» в восьмом туре Еврокубка обыграл «Клуж».
Украинский коллектив закрыл серию из двух подряд поражений в еврокубковом соревновании. Самыми результативными игроками матча стали игроки «Прометея» Ондржей Балвин и Ди Джей Кеннеди, заработавшие по 23 пункта.
Еврокубок
«Прометей» – «Клуж-Напока» 105:82 (28:27, 23:30, 28:15, 26:10)
Напомним, что «Будивельник» проиграл на старте второго раунда Кубка Европы FIBA.
Комментарии 0