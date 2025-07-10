Пустовой завершил сотрудничество с Ховентутом
Украинец продолжит карьеру в экзотическом чемпионате
35 минут назад
Артём Пустовой / Фото - ФБУ
Украинский центровой Артем Пустовой покинул испанский Ховентут.
В начале июня 33-летний игрок подписал контракт с Сартрия Мудой, которая выступает в первом дивизионе чемпионата Индонезии. В конце июля команда проведет финал плей-офф раунда турнира.
Пустовой выступал за Ховентут с лета 2024-го, когда подписал контракт с клубом на один сезон.
В прошлом сезоне украинец в среднем набирал 9,5 очка в составе испанской команды. Команда Пустового завершила сезон, проиграв Тенерифе в первом раунде плей-офф Лиги Эндеса (0-2 в серии).
Напомним, Пустовой попал в расширенный состав сборной Украины на матчи предквалификации чемпионата мира.
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