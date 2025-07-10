Владимир Кириченко

Украинский центровой Артем Пустовой покинул испанский Ховентут.

В начале июня 33-летний игрок подписал контракт с Сартрия Мудой, которая выступает в первом дивизионе чемпионата Индонезии. В конце июля команда проведет финал плей-офф раунда турнира.

🔚 Artem Pustovyi y la @Penya1930 separan sus caminos de cara a la próxima temporada. #LigaEndesa | #MercadoACB pic.twitter.com/r9LuWJE5qO — Liga Endesa (@ACBCOM) July 8, 2025

Пустовой выступал за Ховентут с лета 2024-го, когда подписал контракт с клубом на один сезон.

В прошлом сезоне украинец в среднем набирал 9,5 очка в составе испанской команды. Команда Пустового завершила сезон, проиграв Тенерифе в первом раунде плей-офф Лиги Эндеса (0-2 в серии).

Напомним, Пустовой попал в расширенный состав сборной Украины на матчи предквалификации чемпионата мира.