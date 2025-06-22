Женская команда Украины определилась с составом на чемпионат мира-2025 по баскетболу 3x3, который пройдет с 23 по 29 июня в монгольском Улан-Баторе:

Анжелика Ляшко, Дарья Дубнюк, Мириам Уро-Ниле, Татьяна Юркевичус

Отметим, что подопечные Юрия Процюка сыграют в группе D с Германией, Испанией, Монголией и Бразилией. Игры в квинтете пройдут 24 и 26 июня.

Напомним, что чемпион НБА определится в седьмом матче.