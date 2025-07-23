Сборная Украины получила соперников в отборе на Евробаскет-2027
В первом раунде отбора украинцы сыграют с национальными командами Черногории, Болгарии и Азербайджана
9 минут назад
Фото: ФБУ
Женская команда Украины по баскетболу получила соперников в первом раунде квалификации чемпионата Европы-2027.
«Сине-желтые» попали в группу E, где встретятся со сборными Черногории, Болгарии и Азербайджана. По три матча пройдут в двух игровых окнах – 9-19 ноября 2025 года и 8-18 марта 2026 года. Во второй раунд отбора выйдут две лучшие команды квартетов, а также 3 лучшие команды, занявшие в группах третьи места.
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