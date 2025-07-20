Мужская молодёжная сборная Украины (U-20) завершила своё выступление на чемпионате Европы в Дивизионе А без единой победы. В матче за 15-е место наша команда драматично уступила Финляндии со счётом 82:84.

Украинцы уверенно начали встречу, выиграв первую четверть с преимуществом в 17 очков, однако не смогли удержать темп и в итоге потеряли победу в самом конце. Это поражение стало седьмым подряд для команды на турнире.

Чемпионат Европы U-20. Мужчины, Дивизион А

Матч за 15-16 места. Ираклион, Греция

Украина - Финляндия 82:84 (28:11, 17:20, 16:20, 21:33)

Украина: Колаволе 8, Упир 3, Лохманчук 25 + 5 подборов, Йяму 5 + 8 подборов, Кузнецов 0 – старт; Сушкин 26, Лещина 7, Ситар 5 + 14 подборов, Бутко 3, Романица 0

До этого «сине-жёлтые» уступили Германии (62:64), Бельгии (55:65), Италии (60:80), Сербии (61:75), Чехии (65:85) и Исландии (67:88), из-за чего вылетели из Дивизиона А.

Таким образом, Украина стала последней – 16-й командой Евробаскета U-20 и в следующем году будет выступать в Дивизионе В.