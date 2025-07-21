В Бостоне оценили выступление украинца Шульги в Летней лиге НБА
Рейнольдс доволен драфтом разыгрывающего Селтикс
около 1 часа назад
Фото: Бостон
Тренер Бостона в Летней лиге НБА Метт Рейнольдс подвел итоги выступления Максима Шульги на соревнованиях. Слова тренера приводит basket.com.ua:
Думаю, в дальнейшем Шульге придется выполнять смешанные обязанности в нападении, выступая как основной или запасной плеймейкер. У него была довольно хорошая, стабильная игра на площадке, он создавал моменты для других.
Большинство его бросков мне нравятся. Я ожидаю, что в будущем он будет выполнять их чаще. В целом, я думаю, это был действительно хороший старт для него. Мы очень рады, что он с нами.
Напомним, что в игре с Атлантой украинец провел на площадке 15 минут.