Шульга сделал 8 передач в матче против Майами
Украинец провел 25 минут на площадке и не допустил ни одной потери
около 2 часов назад
Разыгрывающий Бостон Селтикс и сборной Украины Максим Шульга сыграл в третьем матче Летней лиги НБА.
В этой игре против Майами Хит Бостон проиграл со счетом 96:100, а украинец набрал шесть очков (0/2 двухочковые, 0/3 трехочковые, 6/6 штрафные), 1 подбор, 8 передач и 1 перехват за 25 минут игрового времени.
Украинец, выбранный под 57-м номером на драфте-2025, избежал потерь и получил 4 фола, а его показатель плюс-минус составил 0.
За три игры в Летней лиге НБА он провел 69 минут и допустил всего одну потерю, что подчеркнули американские эксперты.
Тренерский штаб Селтикс высоко ценит защитный и плеймейкерский потенциал 21-летнего украинца.
Следующий матч Бостон проведет 16 июля против Орландо Мэджик.
Напомним, что в прошлом матче Шульга помог команде победить Нью-Йорк Никс. Тогда за 22 минуты он набрал семь очков.