Олег Гончар

Разыгрывающий Бостон Селтикс и сборной Украины Максим Шульга сыграл в третьем матче Летней лиги НБА.

В этой игре против Майами Хит Бостон проиграл со счетом 96:100, а украинец набрал шесть очков (0/2 двухочковые, 0/3 трехочковые, 6/6 штрафные), 1 подбор, 8 передач и 1 перехват за 25 минут игрового времени.

Украинец, выбранный под 57-м номером на драфте-2025, избежал потерь и получил 4 фола, а его показатель плюс-минус составил 0.

За три игры в Летней лиге НБА он провел 69 минут и допустил всего одну потерю, что подчеркнули американские эксперты.

Тренерский штаб Селтикс высоко ценит защитный и плеймейкерский потенциал 21-летнего украинца.

Следующий матч Бостон проведет 16 июля против Орландо Мэджик.

Напомним, что в прошлом матче Шульга помог команде победить Нью-Йорк Никс. Тогда за 22 минуты он набрал семь очков.