Арсенал опубликовал список футболистов, которые отправятся в предсезонное турне по Азии.

Вице-чемпион Англии запланировал два товарищеских матча в Сингапуре с Миланом и Ньюкаслом, а затем отправится в Гонконг на игру с Тоттенхэмом.

В список 30 футболистов, которые отправятся в Азию, попал игрок сборной Украины Александр Зинченко, который был выставлен клубом на трансфер.

Зинченко принял участие в 23 играх, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

В сезоне 2024/25 Арсенал набрал 74 очка и финишировал на втором месте в Премьер-лиге.

В Англии высказались по поводу возможного трансфера Зинченко из Арсенала.