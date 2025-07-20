Артета принял важное решение относительно Зинченко
На фоне слухов об Александре
около 2 часов назад
Александр Зинченко / Фото - Арсенал Лондон
Арсенал опубликовал список футболистов, которые отправятся в предсезонное турне по Азии.
Вице-чемпион Англии запланировал два товарищеских матча в Сингапуре с Миланом и Ньюкаслом, а затем отправится в Гонконг на игру с Тоттенхэмом.
В список 30 футболистов, которые отправятся в Азию, попал игрок сборной Украины Александр Зинченко, который был выставлен клубом на трансфер.
Зинченко принял участие в 23 играх, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.
В сезоне 2024/25 Арсенал набрал 74 очка и финишировал на втором месте в Премьер-лиге.
В Англии высказались по поводу возможного трансфера Зинченко из Арсенала.