Североамериканский журналист и обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Сэм Эмик в своем материале на The Athletic прокомментировал будущее звездного лёгкого форварда Леброна Джеймса в Лос-Анджелес Лейкерс.

«Когда стало известно о решении Джеймса, по всей лиге сразу начали распространяться слухи: многие руководители других команд задумались, не предвещает ли это его возможный запрос на обмен. Напомним, у Леброна есть пункт о запрете обмена, так что он сам контролирует свое будущее.

Впрочем, не исключено, что подобные шаги – лишь очередная попытка оказать давление на руководство клуба с целью усилить состав. Как бы там ни было, становится все очевиднее: даже если Джеймс не завершит карьеру следующим летом, этот сезон вполне может стать для него последним в форме Лейкерс».