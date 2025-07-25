Защитник сборной Украины по баскетболу Михаил Бублик высказался Суспільне Спорт о победе над Нидерландами в первом контрольном матче перед преквалификацией чемпионата мира-2027:

Нам было важно победить, чтобы начать путь с победы, добавить себе уверенности. Тренер хотел, чтобы мы показали то, над чем работали это небольшое время: нашу защиту, готовили нападение. Где-то, возможно, что-то не удавалось, мы еще на среднем этапе нашей подготовки. У нас еще есть время, чтобы улучшить что-то в защите и нападении, но, считаю, это важная победа для ментальности команды.

Думаю, будет другая игра, потому что у голландцев будет другая информация по нашей защите и нападению. Их тренерский штаб тоже нас разбирает – думаю, будет более детальный скаутинг. Будем готовы больше друг к другу на фоне (первого матча) и усталости. Думаю, это будет другая игра.