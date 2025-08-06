Защитник сборной Украины Илья Тиртышник в интервью Суспільне Спорт высказался о подготовке команды к матчам предварительной квалификации чемпионата мира-2027:

Как и у всех сборных, времени не так много, мы собрались 14 июля, 3 недели на подготовку, мы провели четыре матча. Я считаю, что мы сделали все возможное, чтобы подготовиться именно к четырем играм (предварительной квалификации), которые на этом этапе сезона являются для нас самыми важными.

О контрольных матчах

Главное, что говорил (тренер): мы должны забыть о этих четырех контрольных поединках и думать лишь о следующих четырех, потому что они самые важные. Каждый из товарищеских поединков был очень разным по накалу, потому что две игры с Нидерландами были сыграны за два дня — другая физическая нагрузка. А игра с Хорватией совсем другого уровня, игроки высшего класса. Айнарс сказал, что надо работать больше над потерями, потому что чем больше мы теряем мяч, тем больше атак у соперника. Это самое главное, на что он акцентирует внимание. Я считаю, что мы достаточно хорошо с этим справлялись, конечно были ошибки, но баскетбол не безошибочная игра, поэтому будем работать над этим дальше.

О соперниках по группе и первый поединок

Уже провели две тренировки в Швейцарии, уже более целенаправленно на этого соперника, смотрели их комбинации, как они играют и в защите, и в нападении. Готовились к этой команде. Швейцарцы будут играть дома, они проиграли на выезде Словакии и для них эта игра очень важна. Нам нужно быть готовыми первые 5-10 минут показать физическую борьбу, потому что, как все знают, команды дома играют намного лучше, для болельщиков. Надо быть готовыми к этому и быть более физически активными, чем они.

О статусе фаворита (рейтинги)

Мы вообще не думаем о этих рейтингах, потому что на этом этапе они не важны. Мы должны готовиться к каждому сопернику, потому что, если мы будем думать, что мы на 30 позиций выше, если мы где-то расслабимся, это будет плохой шуткой для нас. Поэтому мы об этом не думаем, выходим играть физически и готовимся выигрывать каждую игру.

О составе заявки

Конечно, когда не приезжают игроки высокого уровня — для сборной это удар. Но я считаю, что это не проблема нас как игроков. Мы приехали, работаем, понимаем в каком мы составе и сфокусированы на том, как должны играть этим составом. Мы не можем говорить, что где-то плохо сыграли или что-то не выходит потому, что кто-то не приехал. Мы тренируемся и играем этими игроками, которые есть и готовы к этому.

О молодежи в сборной

Да, для них это хорошая возможность. Если бы мне было 19-20 лет, для меня это была бы очень большая честь вызываться в национальную сборную и даже если они получат где-то меньше времени, просто тренироваться с национальной — это очень большая честь. Я считаю, что у них есть шанс выйти (на площадку), шанс показать себя. Сыграть против сборных Швейцарии и Словакии — это очень хорошая возможность. На товарищеских играх они получали свои шансы, и считаю, что они достаточно хорошо справились с этим.

О самой проблемной позиции

К сожалению, позиция центрового — наша самая большая проблема. Слава [Кравцов] у нас единственный номинальный центровой и из-за этого

Славе Боброву нужно с его 4 позиции тяжелого форварда переходить играть центрового, потому что больше некому. Эту позицию также может закрыть Артем Ковалёв, но мы к этому готовы, тренировались в таком составе. Тренер тоже это понимает – мы готовы.

Расписание матчей сборной Украины в предквалификации ЧМ-2027.