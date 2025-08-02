Форвард сборной Украины по баскетболу Вячеслав Бобров в интервью ФБУ высказался о контрольных матчах с Нидерландами и подготовке к предквалификации чемпионата мира-2027:

Эти две контрольные игры с Нидерландами показали, как мы можем играть. Тренерский штаб распределил игровое время между всеми игроками, смотрели разные пятерки, потому что мы понимаем, что у нас не так много "больших" в передней линии. Испытывали все вариации – удвоенный центр, легкими форвардами.

Думаю, мы найдем необходимые ключи для победы. Мы все приехали побеждать. Мы не вышли на Евробаскет-2025, поэтому должны сейчас приложить все усилия, чтобы выиграть все эти четыре игры. Я понимаю, что будет тяжело. Просто нужно верить в себя, слушать, что говорит тренер, и надеюсь, у нас все получится.

В сборной все хорошо, почти все набрали свои кондиции. Старались с Нидерландами играть физически, они старались давить нас активным прессингом, но мы выиграли подбор в первом матче, немного проиграли во втором. В каждой игре старались дать "физику", ведь когда плотно играли в защите, у них сразу были потери, у нас были отрывы и легкие очки.

Мы не хотим показывать все, что мы нарабатываем на тренировке. Думаю, двух игр в Хорватии будет нам достаточно. Считаю, тренер даст нам немного свободы, чтобы посмотреть, в какой мы сейчас форме, плюс наиграть те связки, которые есть на тренировках.

Молодые игроки понемногу входят в игровой процесс, начали их подключать в игровые моменты. Сначала Сушкину и Сипалу дали немного отдохнуть после не очень удачного чемпионата Европы, перезагрузиться головой, но с каждым днем ребята все больше адаптируются, тренеры помогают им физически и ментально подготовиться, акцентируют на моментах, в которых им еще нужно добавить. Мы, ветераны, помогаем им подсказками. Шаг за шагом они переходят от молодежного баскетбола уже к взрослому.